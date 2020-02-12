Suriye sınırına askeri sevkiyat - Son Dakika
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Suriye sınırına askeri sevkiyat

51 dakika önce

Suriye sınırına askeri sevkiyat (2)GECE DE DEVAM ETTİTürk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye sınır hattına askeri sevkiyat gece de devam etti.

Suriye sınırına askeri sevkiyat (2)

GECE DE DEVAM ETTİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye sınır hattına askeri sevkiyat gece de devam etti. Zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ve tank yüklü askeri araçlardan oluşan konvoy, sınır hattına ilerledi.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:39 Kaynak: DHA
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