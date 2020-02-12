Suriye sınırına askeri sevkiyat - Son Dakika

Suriye sınırına askeri sevkiyat
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Suriye sınırına askeri sevkiyat (2)GECE DE DEVAM ETTİTürk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye sınır hattına askeri sevkiyat gece de devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 01:39 Kaynak: DHA
Suriye sınırına askeri sevkiyat (2)
GECE DE DEVAM ETTİ
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye sınır hattına askeri sevkiyat gece de devam etti. Zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ve tank yüklü askeri araçlardan oluşan konvoy, sınır hattına ilerledi.
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