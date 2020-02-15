Suriye sınırına askeri sevkiyat - Son Dakika

Suriye sınırına askeri sevkiyat
7 saat önce
GAZİANTEP(İHA) – Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) farklı birliklerinden yola çıkan askeri konvoy, Hatay'da bulunan sınır birliklerine doğru hareket etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 03:02 Kaynak: İHA
GAZİANTEP(İHA) – Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) farklı birliklerinden yola çıkan askeri konvoy, Hatay'da bulunan sınır birliklerine doğru hareket etti.
Suriye'nin İdlib şehrinde kontrol noktalarını arttırmak amacıyla Türkiye'nin değişik illerinde bulunan birliklerden gönderilen askeri personel, personel taşıyıcı askeri araçlar, mühimmat ve malzemelerin yer aldığı konvoy, İslahiye'den geçerek Hatay'daki sınır birliklerine doğru devam etti. Sevkiyatın devam edeceği öğrenildi. - GAZİANTEP
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