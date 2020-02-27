Suriye sınırına askeri sevkiyat - Son Dakika
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Suriye sınırına askeri sevkiyat

7 saat önce

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Suriye sınırına sevk edilen askeri araçların yüklü olduğu konvoy, Kilis'e ulaştı.

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TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Suriye sınırına sevk edilen askeri araçların yüklü olduğu konvoy, Kilis'e ulaştı.

Türkiye'nin farklı kentlerinden yola çıkarılan askeri araç ve personel konvoyu, öğle saatlerinde Kilis'e ulaştı. Suriye'de görev yapacak olan askerlerin de bulunduğu konvoyda, mayına dayanıklı 'Kirpi'ler ve mühimmat yüklü kamyonların bulunduğu görüldü.


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Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:37 Kaynak: DHA
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