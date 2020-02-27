Suriye sınırına askeri sevkiyat - Son Dakika

Suriye sınırına askeri sevkiyat
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TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Suriye sınırına sevk edilen askeri araçların yüklü olduğu konvoy, Kilis'e ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:37 Kaynak: DHA
TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Suriye sınırına sevk edilen askeri araçların yüklü olduğu konvoy, Kilis'e ulaştı.
Türkiye'nin farklı kentlerinden yola çıkarılan askeri araç ve personel konvoyu, öğle saatlerinde Kilis'e ulaştı. Suriye'de görev yapacak olan askerlerin de bulunduğu konvoyda, mayına dayanıklı 'Kirpi'ler ve mühimmat yüklü kamyonların bulunduğu görüldü.
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