Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat (2)
6 saat önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis'e vardı.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis
'e vardı. Türkiye
'nin çeşitli birliklerinden gönderilen ve aralarında çok sayıda zırhlı personel taşıyıcıların (ZPT) da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, jandarma ve polis ekiplerinin eskortluğunda Kilis'in Elbeyli
ilçesine geldi.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar ile silahların sınıra konuşlandırılacakları öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 10:19 Kaynak: AA
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