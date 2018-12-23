Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat (2)

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat (2)

3 saat önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a gelen iş makineleri ve askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a gelen iş makineleri ve askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.

Çeşitli birliklerden Hatay'a gönderilen iş makineleri ve askeri araçlar, Hassa-Kilis kara yoluna doğru harekete geçti.

İş makineleri ve askeri araçlardan oluşan konvoyun, güvenlik önlemleri altında Kilis yönüne ilerlediği görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 06:22 Kaynak: AA

Hatay, Kilis, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriyeli Peşmergeler ile Terör Örgütü YPG/PKK Görüşmesinden Sonuç Çıkmadı Son Dakika! Başına 300 Bin TL Konularak Gri Listede Aranan Terörist Teslim Oldu

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la Görüştü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 21:39:34. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]