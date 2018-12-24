Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat (2)

Çankırı
'da, çok sayıda zırhlı araç Suriye
sınırına ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Çankırı'daki 28'inci Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığına ait Geliştirilmiş Zırhlı Personel Taşıyıcı (GZPT), Zırhlı Personel Taşıyıcılar (ZPT) ile çok sayıda askeri araç, trenlere yüklendi.
Trene yüklenen zırhlı araçlar, askerler tarafından çelik halatlarla sabitlendi.
Çankırı Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kurumahmut da Çankırı Garı'ndan bölgeye giden askerleri uğurlamaya geldi.
Duygusal anların yaşandığı vedalaşmanın ardından zırhlı araç ve askerleri taşıyan tren, hareket etti.