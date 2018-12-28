Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat (2)
1 saat önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis
'e geldi. Türkiye
'nin çeşitli birliklerinden gönderilen, aralarında obüs, tank ve zırhlı personel taşıyıcı yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, Elbeyli
ilçesine ulaştı.
Geniş güvenlik önlemleri altındaki sevkiyatın, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 03:29 Kaynak: AA
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