Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat (2)

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat (2)

36 dakika önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.

Çeşitli birliklerden gönderilen obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmat yüklü tırlardan oluşan konvoy, merkez Haliliye ilçesinde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı.

Konvoyun bir bölümü ise Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden geçerek Mardin- Şırnak güzergahına ilerledi.

Araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:04 Kaynak: AA

Şanlıurfa, Suriye, Güncel
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