Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat (2)
18 dakika önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla Hatay'a gönderilen mühimmat ile malzeme taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep'e doğru hareket etti.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla Hatay'a gönderilen mühimmat ile malzeme taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep'e doğru hareket etti.
Daha önce Hatay'a gönderilen mühimmat ile malzeme taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek Gaziantep kara yoluna doğru ilerledi.
Sınır birliklerine gönderildiği öğrenilen araçlar, güvenlik önlemleri altında hareket etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:51 Kaynak: AA
Hatay'da Sel Alarmı! Havaalanı Araç Trafiğine Kapandı
İçişleri Bakanı Soylu, Kritik İlde Oy Kullanacak Suriyeli Sayısını Açıkladı
MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı
TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022'de Ulaşıma Açılacak