Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat (2)
Son Dakika Güncel Haber

Suriye sınırına askeri sevkiyat (2)

2 saat önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçların yer aldığı konvoy, Şanlıurfa'nın Suruç ve Akçakale ilçelerine doğru yola çıktı.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçların yer aldığı konvoy, Şanlıurfa'nın Suruç ve Akçakale ilçelerine doğru yola çıktı.
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan tank yüklü tır, mühimmat yüklü kamyon ve otobüslerden oluşan yaklaşık 30 araçlık konvoy, kent merkezinden geçerek sınır hattına doğru hareket etti.
Askeri araçlar ve personelin Suruç ve Akçakale ilçelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
Konvoya jandarma ve polis trafik ekiplerin eşlik ettiği görüldü.
Suriye sınırına askeri sevkiyat (2)
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:53 Kaynak: AA
Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye'den Türkiye'ye atılan 15 kilo patlayıcı sınır tellerine takıldı Son dakika! Hakkari'de askeri araca saldırı: 2 askerimiz şehit, bir askerimiz yaralı Katarlılar, İstanbul'daki iki oteli 93 milyon euroya satın alacak Tütsülenmiş alabalıkları Avrupa ve Uzak Doğu'ya ihraç ediyorlar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.7.2019 13:01:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]