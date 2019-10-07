Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat (2)
Son Dakika Güncel Suriye sınırına askeri sevkiyat (2)

Suriye sınırına askeri sevkiyat (2)

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank, zırhlı araç ve personel takviyesi sürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank, zırhlı araç ve personel takviyesi sürüyor.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Yayladağı ilçesine getirilen tankları taşıyan askeri araçlar, güvenlik önlemleri altında yola çıktı.

İlçeden çıkış yapan tank araç yüklü 10 tırın Suriye sınırındaki farklı illerde konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla hareket ettiği öğrenildi.

Öte yandan Türkiye'deki farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan yaklaşık 80 zırhlı araçtan oluşan konvoy, Kırıkhan ve Hassa ilçelerine ulaştı.

Konvoyun Şanlıurfa'ya doğru ilerlediği gözlendi.

Suriye sınırına askeri sevkiyat (2)

Yayladağı, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:07 Kaynak: AA
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Suriye sınırına komando ve askeri araç takviyesi yapıldı
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