Suriye sınırına askeri sevkiyat (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye sınırına askeri sevkiyat (2) - Son Dakika

Suriye sınırına askeri sevkiyat (2)

6 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç ve personel takviyesi yapıldı.

Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan kirpi ve zırhlıların bulunduğu konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Güvenlik önlemleri altında Hatay istikametine doğru hareket eden askeri araçların Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amacıyla yapıldığı öğrenildi.

Suriye sınırına askeri sevkiyat (2)

Gaziantep, Şanlıurfa, Suriye, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:46 Kaynak: AA
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