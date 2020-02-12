Suriye sınırına askeri sevkiyat (2) - Son Dakika

GECE DE DEVAM ETTİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye sınır hattına askeri sevkiyat gece de devam etti. Zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ve tank yüklü askeri araçlardan oluşan konvoy, sınır hattına ilerledi.