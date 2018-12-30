Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay
'a getirilen obüsleri taşıyan konvoy, Gaziantep
güzergahına hareket etti.
Obüslerin yüklü olduğu tırlar, güvenlik önlemleri eşliğinde Kırıkhan
ve Hassa
ilçelerinden Gaziantep kara yoluna doğru hareket etti.
Bu arada, çeşitli birliklerden gönderilen askeri araçlar da İskenderun
ilçesine ulaştı.
Demir yoluyla İskenderun Garı'na getirilen araçlar, askeri personel tarafından vagonlardan indirildikten sonra geniş güvenlik önlemleri eşliğinde sınır birliklerine sevk edilmek üzere yola çıktı.