Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat (3)

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat (3)

1 saat önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen obüs ve askeri araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep yönüne hareket etti.

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat (3), System.String[]
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen obüs ve askeri araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep yönüne hareket etti.

Daha önce Hatay'a gönderilen obüs ve askeri araçların yer aldığı konvoy, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek Gaziantep istikametine doğru gitti.

Sınır birliklerine sevk edileceği öğrenilen araçların, güvenlik önlemleri altında ilerlediği görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:27 Kaynak: AA

Kırıkhan, Gaziantep, Hatay, Suriye, Güncel
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