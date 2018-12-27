Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat (5)

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat (5)

33 dakika önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen tankları taşıyan askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen tankları taşıyan askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.

Çeşitli birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen tank yüklü askeri araçlar, Yayladağı ilçesinden Kilis kara yoluna doğru harekete geçti.

Konvoyun, güvenlik önlemleri altında ilerlediği görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:18 Kaynak: AA

Kilis, Hatay, Suriye, Güncel
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