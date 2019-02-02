Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Devam Ediyor

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Devam Ediyor

6 dakika önce

Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyorHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ve komando takviyesi yapıldı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ve komando takviyesi yapıldı.
Farklı birliklerden gönderilen askeri araçlar ve komando birlikleri Hatay'a ulaştı. Kırıkhan ve Hassa ilçesine güvenlik önlemleri altında gelen zırhlı personel taşıyıcılar ve komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:37 Kaynak: İHA

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