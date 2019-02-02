Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Devam Ediyor
6 dakika önce
Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyorHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ve komando takviyesi yapıldı.
Suriye
sınırına askeri sevkiyat devam ediyor
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ve komando takviyesi yapıldı.
Farklı birliklerden gönderilen askeri araçlar ve komando birlikleri Hatay
'a ulaştı. Kırıkhan
ve Hassa
ilçesine güvenlik önlemleri altında gelen zırhlı personel taşıyıcılar ve komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 06:37 Kaynak: İHA
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