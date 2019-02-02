Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Devam Ediyor
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ve komando takviyesi yapıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK
) tarafından Suriye
sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılar ve komando takviyesi yapıldı.
Farklı birliklerden gönderilen askeri araçlar ve komando birlikleri Hatay
'a ulaştı. Kırıkhan
ve Hassa
ilçesine güvenlik önlemleri altında gelen zırhlı personel taşıyıcılar ve komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - HATAY
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:07 Kaynak: İHA
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