Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor
1 saat önce
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolar sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:03 Kaynak: DHA
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK
) tarafından Suriye
sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları ve komandolar sevk edildi. Türkiye
'nin çeşitli birliklerinden Hatay
'a gönderilen zırhlı personel taşıyıcılar ve komandoları taşıyan araçlardan oluşan konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan
ilçesinden geçerek Suriye sınırındaki Hassa
ilçesine gitti. Askeri araçlar ve komandoların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı bildirildi.
- Hatay
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