Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor
21 dakika önce
Suriye'de Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyon için zırhlı araçların Hatay ve Kilis'ten Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine sevkiyatı devam ediyor.
Suriye Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:30 Kaynak: İHA
'de Fırat
'ın doğusuna yapılması planlanan operasyon için zırhlı araçların Hatay
ve Kilis
'ten Şanlıurfa
'nın Suriye sınırındaki Akçakale
ilçesine sevkiyatı devam ediyor. Zeytindalı Harekatı'nın ardından Hatay ve Kilis'te bulunan zırhlı araçların Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sevkiyatı devam ediyor. PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyon için Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine yaklaşık 20 araçlık tank, mühimmat ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı. Gündüz saat 13.30 sıralarında ilçeye ulaşan askeri konvoy, 3'üncü Hudut Tabur Komutanlığına giriş yaptı. Konvoyda komandolar ve tanklarla birlikte obüs ve mühimmat olduğu gözlendi.
(İHA)
İstiklal Caddesinin ismi "Şehit Muhammed Mursi Caddesi" olarak değiştiriliyor "Türkiye isterse S-400'leri Rusya'ya karşı da kullanabilir" İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul için kimi görevlendirecek? İşte o isimler Devlet Bahçeli: 'Eski sisteme dönelim' diyenler FETÖ ile irtibatlı