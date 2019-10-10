Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor
Son Dakika Güncel Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

1 saat önce

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.

Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor, System.String[]

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kullanılmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerindeki birliklerden gönderilen mühimmat ve zırhlı muharebe aracı (ZMA) yüklü tır konvoyu, kente ulaştı.

Geniş güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçerek Elbeyli ilçesi istikametine giden konvoyun, buradaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Suriye, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:00 Kaynak: AA
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