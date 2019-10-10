Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor
39 dakika önce
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:19 Kaynak: AA
Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında kullanılmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerindeki birliklerden gönderilen mühimmat ve zırhlı muharebe aracı (ZMA) yüklü tır konvoyu, kente ulaştı.
Geniş güvenlik önlemleri altında kent merkezinden geçerek Elbeyli ilçesi istikametine giden konvoyun, buradaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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