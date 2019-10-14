Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor
Son Dakika Genel Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

1 saat önce

Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyorMARDİN - Tank ve mühimmat taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinde görüntülendi.

Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

MARDİN - Tank ve mühimmat taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinde görüntülendi.

Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı kapsamında Şırnak'tan Şanlıurfa istikametine doğru askeri konvoy yola çıktı. Tank ve mühimmat taşıyan araçlardan oluşan konvoy, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi. Konvoyun geçiş güzergahında geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

Nusaybin, Suriye, Genel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:54 Kaynak: İHA
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Suriye sınırına tank sevkiyatı sürüyor
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