Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor - Son Dakika
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Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

6 saat önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından HATAY-Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.

Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor, System.String[]

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından HATAY- Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen (ZPT), komando, iş makinası ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek, Suriye sınır hattına geçiş yaptı.  Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.


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Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:27 Kaynak: DHA
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