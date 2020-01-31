Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor - Son Dakika

Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor
6 saat önce
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından HATAY-Suriye sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 05:27 Kaynak: DHA
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK
) tarafından HATAY- Suriye
sınır hattına zırhlı personel taşıyıcıları (ZPT) ile komando ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına gönderilen (ZPT), komando, iş makinası ve mühimmat yüklü araçlardan oluşan askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkhan ilçesinden geçerek, Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar, komandolar ve mühimmatların ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.
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