Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor - Son Dakika
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Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

6 saat önce

Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı ve askeri malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor, System.String[]

Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı ve askeri malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.


Hatay'da konuşlu TSK birliklerine takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy, İslahiye ilçesine geldi. Konvoy, ardından güvenlik güçlerinin eskortluğunda Hatay'a hareket etti.

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Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:20 Kaynak: AA
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