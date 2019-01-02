Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat -ek

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat -ek

1 saat önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'a askeri sevkiyat yapıldı.

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat -ek, System.String[]
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'a askeri sevkiyat yapıldı.

Hatay'a gönderilen zırhlı araçlar, Hassa ilçesinden geçti. Geniş güvenlik önlemleri alınarak taşınan askeri araçların, buradan da sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi. - Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:30 Kaynak: DHA

Hassa, TSK, Hatay, Güncel
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