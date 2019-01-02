Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat -ek
1 saat önce
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Hatay'a askeri sevkiyat yapıldı.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK
) tarafından Hatay
'a askeri sevkiyat yapıldı.
Hatay'a gönderilen zırhlı araçlar, Hassa
ilçesinden geçti. Geniş güvenlik önlemleri alınarak taşınan askeri araçların, buradan da sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi. - Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 05:30 Kaynak: DHA
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