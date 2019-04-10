Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat (Ek)

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat (Ek)

39 dakika önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınır hattına gönderilen askeri araçlar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gerekli ikmalleri ve yüklemeleri yapıldıktan sonra konvoy halinde yola çıktı.

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TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınır hattına gönderilen askeri araçlar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde gerekli ikmalleri ve yüklemeleri yapıldıktan sonra konvoy halinde yola çıktı.

TSK'ya ait zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve askeri araçlar, sabah saatlerinde Kırıkhan ilçesine geldi. İçerisinde zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçların yer aldığı konvoy, ilçede gerekli ikmal ve yüklemeleri yapıldıktan sonra Suriye hattına doğru yola çıktı. Askeri araçlar ve mühimmatların Suriye sınır hattında konuşlandırılacağı öğrenildi. - Hatay
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:12 Kaynak: DHA
Hatay, Kırıkhan, TSK, Suriye, Güncel
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