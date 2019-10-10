Suriye sınırına askeri sevkiyat - GAZİANTEP
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere araç ve komando takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:25 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki birliklere araç ve komando takviyesi yapıldı.
Hatay- Hassa yönünden gelen mayına dayanıklı kirpiler ve komandoların bulunduğu araçlar İslahiye ilçesine ulaştı.
Konvoy, daha sonra Gaziantep'e doğru hareket etti.
Komandolar ve araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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