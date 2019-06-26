Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat - KİLİS
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Suriye sınırına askeri sevkiyat - KİLİS

34 dakika önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılarla komando takviyesi yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı personel taşıyıcılarla komando takviyesi yapıldı.
Farklı birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy Kilis'e ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında götürülen askeri araçlar, Yavuzlu köyünden geçerek Elbeyli ilçesi Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.
Komandolar ve araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Suriye sınırına askeri sevkiyat - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 04:34 Kaynak: AA
Komando, TSK, Kilis, Suriye, Güncel
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