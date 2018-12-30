Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat - Şanlıurfa
45 dakika önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'ya geldi.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa
'ya geldi. Hatay
'dan gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, merkez Haliliye
ilçesinde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı.
Araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:37 Kaynak: AA
Gözler Münbiç'e Çevrilmişken Şanlıurfa Sınırına Dev Tank Sevkiyatı
Kremlin: Münbiç'in Kontrolünün Suriye Ordusuna Geçtiğini Doğruladık
Sosyal Medya Paylaşımı Büyük Tepki Çeken Kenan Sofuoğlu'nun Danışmanı, Görevinden İstifa Etti
Polis Memuru, Otomobilin Çarptığı Yaralı Köpeği Veteriner Kliniğine Kadar Kucağında Taşıdı