Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor

20 dakika önce

Suriye sınırında bulunan askeri birliklere takviye desteği için bir süre önce Hatay'a gelen komando birlikleri, zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor, System.String[]
Suriye sınırında bulunan askeri birliklere takviye desteği için bir süre önce Hatay'a gelen komando birlikleri, zırhlı personel taşıyıcılar ve askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.

Çeşitli birliklerden Hatay'a gönderilen, iş makineleri ve askeri araçlar, Kilis karayoluna doğru harekete geçti. Yayladağı'ndan geçerek Kilis'e doğru ilerleyen komando birlikleri, iş makineleri ve askeri araçlardan oluşan konvoyun, güvenlik önlemleri altında ilerlediği görüldü. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:53 Kaynak: İHA

Komando, Kilis, Hatay, Suriye, 3. Sayfa
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