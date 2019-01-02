Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor
1 saat önce
HATAY'dan Suriye'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı araç, tanker ve malzeme taşıyan kamyonların bulunduğu askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
HATAY'dan Suriye
'deki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı araç, tanker ve malzeme taşıyan kamyonların bulunduğu askeri konvoy, Gaziantep
'in İslahiye
ilçesine ulaştı. Hatay
'dan yola çıkan zırhlı araç, tanker ve malzeme taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, akşam saatlerinde İslahiye'ye ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoy, Gaziantep istikametine hareket etti.
- Gaziantep
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:55 Kaynak: DHA
Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Suriye Konularını Görüşmek Üzere Bugün Ankara'ya Gelecek
Hamama Giden 18 Kadın Hastanelik Oldu
Vicdansız Baba, Ödevini Yapmayan Çocuğunu Hastanelik Etti
Son Dakika! İstanbul'daki Çöken Binanın Enkazından 2 Kişinin Cansız Bedeni Çıkarıldı