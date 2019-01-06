Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor
1 saat önce
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin, Fırat'ın doğusuna olası gerçekleştireceği harekat öncesi bölgeye sevkiyat sürüyor.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin, Fırat'ın doğusuna olası gerçekleştireceği harekat öncesi bölgeye sevkiyat sürüyor. Suriye
sınırındaki Şanlıurfa
ve Kilis
sınır hattına konuşlandırılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından çeşitli birliklerden Hatay
'a gönderilen obüs ve tanklardan oluşan 9 araçlık askeri konvoy, sıkı güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan
ilçesinden geçerek Kilis yönüne doğru hareket etti.
- Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:58 Kaynak: DHA
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