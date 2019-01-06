Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor

1 saat önce

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin, Fırat'ın doğusuna olası gerçekleştireceği harekat öncesi bölgeye sevkiyat sürüyor.

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor, System.String[]
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin, Fırat'ın doğusuna olası gerçekleştireceği harekat öncesi bölgeye sevkiyat sürüyor.

Suriye sınırındaki Şanlıurfa ve Kilis sınır hattına konuşlandırılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından çeşitli birliklerden Hatay'a gönderilen obüs ve tanklardan oluşan 9 araçlık askeri konvoy, sıkı güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek Kilis yönüne doğru hareket etti.

- Hatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:58 Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Hatay, TSK, Suriye, Güncel
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