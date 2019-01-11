Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor
10 dakika önce
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği olası operasyon öncesinde, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı başlayan askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği olası operasyon öncesinde, Suriye
sınırındaki birliklere takviye amaçlı başlayan askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor. Türkiye
'deki çeşitli birliklerden Gaziantep
ve Şanlıurfa
'ya gönderilmek üzere yola çıkan tank yüklü askeri konvoy, Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesinden geçiş yaptı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilçeden geçen konvoy, Gaziantep yönünde devam etti.
- Hatay
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 02:05 Kaynak: DHA
Türkiye'nin İlk Yerli Uluslararası Arabulucu Akreditasyonu Başladı
Netflix, Muhafız Dizisinin 3 ve 4'üncü Sezonunun Çekileceğini Duyurdu
ABD Dışişleri Bakanı'ndan Kafaları Karıştıran Suriye Açıklaması
Ünlü Oyuncu Tuğçe Özbudak, Estetik Operasyonları Sonrası Bambaşka Biri Oldu!