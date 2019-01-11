Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor
38 dakika önce
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği olası operasyon öncesinde, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı başlayan askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği olası operasyon öncesinde, Suriye
sınırındaki birliklere takviye amaçlı başlayan askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor. Türkiye
'deki çeşitli birliklerden Gaziantep
ve Şanlıurfa
'ya gönderilmek üzere yola çıkan tank yüklü askeri konvoy, Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesinden geçiş yaptı. Geniş güvenlik önlemleri altında ilçeden geçen konvoy, Gaziantep yönünde devam etti. - Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:38 Kaynak: DHA
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