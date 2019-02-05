Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat Sürüyor
45 dakika önce
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK
), Suriye
sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor. Hatay
'a gönderilen zırhlı araçlar, Kırıkhan
ilçesinden geçti. Geniş güvenlik önlemleri alınarak taşınan askeri araçların, buradan da sınır birliklerine sevk edileceği öğrenildi.
- Hatay
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:20 Kaynak: DHA
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