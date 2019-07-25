Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesine zırhlı askeri araçlarla komando sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor, System.String[]
ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesine zırhlı askeri araçlarla komando sevkiyatı yapıldı.
Suriye sınırındaki askeri birliklere askeri araç ve komando sevkiyatı sürüyor. Batı illerinden sınır birliklerine sevk edilen komandoları taşıyan zırhlı araçlar, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine ulaştı. Personel taşıyan 15 araçlık askeri konvoy, terör örgütü PYD/YPG denetimindeki Suriye'nin Halep kentine bağlı Aynel Arap ilçesi karşısında bulunan Suruç'un Mürşitpınar Mahallesi'ndeki sınır birliklerine takviye olarak yerleştirildi.


Şanlıurfa, Komando, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:20 Kaynak: DHA
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