Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Son Dakika Güncel Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve zırhlı personel taşıyıcı takviyesi yapıldı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor, System.String[]

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve zırhlı personel taşıyıcı takviyesi yapıldı.

Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen komando ve zırhlı personel taşıyıcı araçlarından oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında Kilis kent merkezinden geçerek sınır hattına doğru ilerledi.

Komandolar ve araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:40 Kaynak: AA
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