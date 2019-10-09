Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
Son Dakika Güncel Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

11 dakika önce

Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan Şanlıurfa'daki sınır birliklerine konuşlandırılmak üzere zırhlı araç, mühimmat ve yaşam malzemesi taşıyan TIR'lardan oluşan yaklaşık 120 araçlık askeri konvoy yola çıktı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor, System.String[]

Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan Şanlıurfa'daki sınır birliklerine konuşlandırılmak üzere zırhlı araç, mühimmat ve yaşam malzemesi taşıyan TIR'lardan oluşan yaklaşık 120 araçlık askeri konvoy yola çıktı.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna gerçekleştireceği operasyon için sınır birliklerine yapılan askeri sevkiyat devam ediyor. Gaziantep 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan zırhlı araç ile mühimmat ve yaşam malzemesi taşıyan TIR'lardan oluşan yaklaşık 120 araçlık konvoy, Şanlıurfa'ya gitmek üzere yola çıktı. Konvoydaki araçların, Akçakale ve Ceylanpınar sınırındaki askeri birliklere konuşlanacağı ve sınır ötesi harekatta Suriye'ye geçeceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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- Araçların tugaydan çıkışı

- Askeri konvoy

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-DHA

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Şanlıurfa, Gaziantep, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 03:40 Kaynak: DHA
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