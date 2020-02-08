Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor - Son Dakika

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

6 saat önce

Suriye sınırına fırtına obüsleri, tank ve askeri malzeme taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) konvoyu, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Suriye sınırına fırtına obüsleri, tank ve askeri malzeme taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) konvoyu, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Hatay'da ve sınırda konuşlu birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy, İslahiye ilçesine geldi. Konvoy, daha sonra ilçeden geçerek Hatay'a doğru gitti.

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Suriye, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 07:50 Kaynak: AA
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