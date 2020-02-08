Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor - Son Dakika

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
36 dakika önce
Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı ve askeri malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:46 Kaynak: AA
Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı ve askeri malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Hatay'da konuşlu TSK birliklerine takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy, İslahiye ilçesine geldi. Konvoy, ardından güvenlik güçlerinin eskortluğunda Hatay'a hareket etti.
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