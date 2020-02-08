Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor - Son Dakika

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

36 dakika önce

Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı ve askeri malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı ve askeri malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Hatay'da konuşlu TSK birliklerine takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy, İslahiye ilçesine geldi. Konvoy, ardından güvenlik güçlerinin eskortluğunda Hatay'a hareket etti.

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Gaziantep, Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 09:46 Kaynak: AA
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