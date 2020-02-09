Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor - Son Dakika

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

6 saat önce

Suriye sınırına tank ile askeri malzeme ve personel taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor, System.String[]

Suriye sınırına tank ile askeri malzeme ve personel taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Hatay'da konuşlu TSK birliklerine takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy ve personel İslahiye ilçesine geldi.

Konvoy, İslahiye- Hassa kara yolundan Hatay'a hareket etti.

Gaziantep, Suriye, Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:56 Kaynak: AA
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