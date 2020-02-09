Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor - Son Dakika

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
6 saat önce
Suriye sınırına tank ile askeri malzeme ve personel taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 10:56 Kaynak: AA
Suriye sınırına tank ile askeri malzeme ve personel taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Hatay'da konuşlu TSK birliklerine takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy ve personel İslahiye ilçesine geldi.
Konvoy, İslahiye- Hassa kara yolundan Hatay'a hareket etti.
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