Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor - Son Dakika
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Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

6 saat önce

Zırhlı personel taşıyıcı, tank ile askeri malzeme taşıyan konvoy Konvoyun geçişi Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor GAZİANTEP - Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı, tank ile askeri malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Zırhlı personel taşıyıcı, tank ile askeri malzeme taşıyan konvoy

Konvoyun geçişi Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

GAZİANTEP - Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı, tank ile askeri malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Şanlıurfa'dan geldiği bildirilen ve Hatay'da konuşlu TSK birliklerine takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy ve personel İslahiye ilçesine geldi.

Güvenlik güçlerinin eskortluğundaki konvoy, daha sonra Hatay'a hareket etti.

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Gaziantep, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:52 Kaynak: AA
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