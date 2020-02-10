Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor - Son Dakika

Zırhlı personel taşıyıcı, tank ile askeri malzeme taşıyan konvoy

Konvoyun geçişi Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor

GAZİANTEP - Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı, tank ile askeri malzeme taşıyan konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Şanlıurfa'dan geldiği bildirilen ve Hatay'da konuşlu TSK birliklerine takviye amacıyla gönderildiği öğrenilen araçları taşıyan konvoy ve personel İslahiye ilçesine geldi.

Güvenlik güçlerinin eskortluğundaki konvoy, daha sonra Hatay'a hareket etti.