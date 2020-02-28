Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor - Son Dakika

Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor
6 saat önce
TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Suriye sınırına sevk edilen askeri araç ve komando birliklerinden oluşan konvoy, Kilis'e ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:06 Kaynak: DHA
TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden Suriye sınırına sevk edilen askeri araç ve komando birliklerinden oluşan konvoy, Kilis'e ulaştı.
Türkiye'nin farklı kentlerinden yola çıkarılan askeri araç ve personellerin oluşturduğu konvoy, Kilis'e ulaştı. Güvenlik önlemleri altında ilerleyen araç ve personellerin Suriye'de üs bölgelerinde konuşlandırılacağı belirtildi.
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