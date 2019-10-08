Suriye sınırına askeri sevkiyat sürüyor - KİLİS
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve zırhlı personel taşıyıcı takviyesi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:00 Kaynak: AA
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve zırhlı personel taşıyıcı takviyesi yapıldı.
Türkiye'nin farklı kentlerindeki birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen komando ve zırhlı personel taşıyıcı araçlarından oluşan konvoy, güvenlik önlemleri altında Kilis kent merkezinden geçerek sınır hattına doğru ilerledi.
Komandolar ve araçların, Kilis-Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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