Suriye sınırına askeri sevkiyat yapıldı
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Suriye sınırına askeri sevkiyat yapıldıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine zırhlı araç sevkıyatı yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:58 Kaynak: İHA
Suriye sınırına askeri sevkiyat yapıldı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine zırhlı araç sevkıyatı yapıldı.
PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine çok sayıda zırhlı araç sevkıyatı yapıldı. Gece saat 21.00 Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan konvoy, yaklaşık yarım saat sonra Akçakale ilçesindeki 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına giriş yaptı.
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