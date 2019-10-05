Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat yapıldı
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Suriye sınırına askeri sevkiyat yapıldı

1 saat önce

Suriye sınırına askeri sevkiyat yapıldıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine zırhlı araç sevkıyatı yapıldı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat yapıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine zırhlı araç sevkıyatı yapıldı.

PKK/PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine çok sayıda zırhlı araç sevkıyatı yapıldı. Gece saat 21.00 Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkan konvoy, yaklaşık yarım saat sonra Akçakale ilçesindeki 3'üncü Hudut Alay Komutanlığına giriş yaptı.

Suriye sınırına askeri sevkiyat yapıldı

Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 09:58 Kaynak: İHA
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