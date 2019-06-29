Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat yoğunlaştı
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Suriye sınırına askeri sevkiyat yoğunlaştı

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve ZPT araç sevkiyatı sürüyor.

Suriye sınırına askeri sevkiyat yoğunlaştı, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve ZPT araç sevkiyatı sürüyor.

Çeşitli birliklerden Hatay'a ulaşan komando, ZPT askeri araç ve askeri ambulanslar Kırıkhan ilçesinde ikmallerini tamamladıktan sonra sınıra doğru yola çıktı. Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - HATAY
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:03 Kaynak: İHA
türk silahlı kuvvetleri, zpt, komando, suriye, 3. Sayfa
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