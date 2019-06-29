Suriye sınırına askeri sevkiyat yoğunlaştı
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve ZPT araç sevkiyatı sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:03 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) tarafından, Suriye
sınırındaki askeri birliklere komando ve ZPT araç sevkiyatı sürüyor.
Çeşitli birliklerden Hatay
'a ulaşan komando, ZPT askeri araç ve askeri ambulanslar Kırıkhan
ilçesinde ikmallerini tamamladıktan sonra sınıra doğru yola çıktı. Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - HATAY
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