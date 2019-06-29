Suriye sınırına askeri sevkiyat yoğunlaştı
1 saat önce
Suriye sınırına askeri sevkiyat yoğunlaştıHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve ZPT araç sevkiyatı sürüyor.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:19 Kaynak: İHA
sınırına askeri sevkiyat yoğunlaştı
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve ZPT araç sevkiyatı sürüyor.
Son günlerde gerilimin arttığı Suriye'nin sınırına askeri sevkiyat gerçekleşti. Çeşitli birliklerden Hatay
'a ulaşan komando, ZPT askeri araç ve askeri ambulanslar Kırıkhan
ilçesinde ikmallerini tamamladıktan sonra sınıra doğru yola çıktı.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Rejim güçleri, TSK'nın İdlib'deki gözlem noktasına saldırdı
2 milyon TL'lik servetini internetten tanıştığı kadına bıraktı! Nikahtan bir gün sonra zehirlendi
Kaza sonrası turistin yaptığı 'pes artık' dedirtti!
Çocuk parkında korku dolu anlar! Yılanlar duvardan çıktı