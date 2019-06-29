Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyat yoğunlaştı
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Suriye sınırına askeri sevkiyat yoğunlaştı

1 saat önce

Suriye sınırına askeri sevkiyat yoğunlaştıHATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve ZPT araç sevkiyatı sürüyor.

Suriye sınırına askeri sevkiyat yoğunlaştı
HATAY - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve ZPT araç sevkiyatı sürüyor.
Son günlerde gerilimin arttığı Suriye'nin sınırına askeri sevkiyat gerçekleşti. Çeşitli birliklerden Hatay'a ulaşan komando, ZPT askeri araç ve askeri ambulanslar Kırıkhan ilçesinde ikmallerini tamamladıktan sonra sınıra doğru yola çıktı.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Suriye sınırına askeri sevkiyat yoğunlaştı
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 09:19 Kaynak: İHA
TSK, Komando, Suriye, 3. Sayfa
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