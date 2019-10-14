Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri sevkiyatı
Son Dakika Güncel Suriye sınırına askeri sevkiyatı

Suriye sınırına askeri sevkiyatı

1 saat önce

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine, lojistik malzeme sevkiyatı yapıldı.

Suriye sınırına askeri sevkiyatı, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine, lojistik malzeme sevkiyatı yapıldı.

Öğleden sonra Şanlıurfa kent merkezindeki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan lojistik malzeme yüklü 20 TIR'dan oluşan askeri konvoy, Akçakale'ye ulaştı. Polis ve jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri altında ilçeye ulaşan konvoy, sınır hattına yöneldi. Askerler, halkın sevinç gösterileriyle karşılandı.


Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 06:21 Kaynak: DHA
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