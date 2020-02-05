Suriye sınırına askeri sevkıyatlar devam ediyor - Son Dakika

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Suriye sınırına askeri sevkıyatlar devam ediyor
6 saat önce
Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki birliklerden Suriye sınırına yapılan askeri sevkıyat devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:15 Kaynak: İHA
Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki birliklerden Suriye sınırına yapılan askeri sevkıyat devam ediyor.
Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan askeri konvoy, Hatay sınırına doğru hareket etti. Yaklaşık 8 araçlık konvoyda Sağlık Bakanlığına ait bir ambulans da yer aldı.
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